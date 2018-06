Ivana Trumpová: Američané potřebují imigranty. Kdo jiný by tu uklízel?

„Nemám nic proti Mexičanům, ale například když sem přijde těhotná devatenáctiletá dívka, porodí v americké nemocnici, což je zdarma. Dítě dostane automaticky americké občanství. Ona si přivede celou rodinu, neplatí daně, nemá práci, ale dostane ubytování a potravinové lístky. Kdo to zaplatí? Vy a já,“ říká Trumpová.

„Ale pokud přijdou legálně a dostanou pořádnou práci... Potřebujeme přistěhovalce. Kdo bude vysávat naše obývací pokoje a uklízet po nás? Američané to nedělají rádi.“

Trumpová prohlásila, že Donald by na prezidenta kandidoval už dřív, ale kvůli jejich rozvodu z toho sešlo. Manželé byli v letech 1977 až 1992 a mají spolu tři děti.

„Asi pět let před naším rozvodem Reagan, nebo někdo mu přinesl dopis a řekl: ‚Měl bys kandidovat na prezidenta.‘ Takže o tom přemýšlel. Ale pak přišel rozvod, skandál a Američanky mě milovaly a jeho nenáviděly. Takže v té době nemohl jít do politiky. Ale vždy se tou myšlenkou zaobíral,“ řekla Trumpová v rozhovoru pro New York Post.

Bývalá lyžařka a modelka tvrdí, že řeči o Trumpově mužství a jeho případných problémech, které se objevily v některých debatách, jsou jen pomluvy. „Kdyby měl nějaký problém, nebude mít Donald pět dětí,“ říká.

Trumpová dodala, že Donald miluje ženy, ale ne feministky. Je také přesvědčená, že jeho současná manželka Melania, bývalá modelka pocházející ze Slovinska, by byla dobrá první dáma USA.