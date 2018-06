Děti jsem vychovala sama, Donalda moc nezajímaly, říká Ivana Trumpová

„Vychovala jsem je sama. Donalda děti moc nezajímaly, dokud se s nimi nemohl bavit o byznysu. Když jim bylo 21 let, předala jsem mu je a řekla: Tady máš hotový produkt, můžeš si ho vzít,“ cituje Ivanu Trumpovou list Daily News.

Bývalá československá lyžařka a modelka Ivana Zelníčková si miliardáře Donalda Trumpa vzala v roce 1977. Jejich manželství trvalo do roku 1992, kdy se kvůli Trumpově nevěře rozvedli. Mají spolu tři děti: Ivanku, Erica a Donalda juniora.

Trump se poté ještě dvakrát oženil a má další dvě děti.

Ivana byla před svatbou s Trumpem jednou vdaná a po rozvodu s ním se provdala ještě dvakrát a pokaždé pak i rozvedla.

Bývalého manžela v prezidentské kampani podporuje. „Sleduji debaty velmi pozorně. Říkám mu, aby se držel velkých problémů a zapomněl na Trumpovu univerzitu a Miss Universe, protože to nikoho nezajímá,“ říká Ivana Trumpová s tím, že ona by však první dámou být nechtěla.

„Jsem ráda, že nejdu do Bílého domu. Washington mě děsí. Mohu mít projevy, líbat miminka a dělat charitu i tady v New Yorku. Ale Melanii zřejmě role manželky prezidenta bavit nebude. Neumí mluvit a nemám dojem, že by ji to zajímalo,“ dodala Trumpová na adresu nynější ženy svého bývalého manžela.