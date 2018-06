Ivana se na liposukci zatím nechystá

Osmadvacetiletá vystudovaná zdravotní sestra Ivana Macháčková chce být na svém bohatém příteli nezávislá. Nyní pracuje jako produkční v pražském divadle Brodway. S Gottem žije už tři roky, důsledně tají veskeré soukromí. "Rozhovory o Karlovi nedávám," reaguje a také jako jediná z mnoha zpěvákových přítelkyň má klíče od jeho pražské vily. "Velmi se k němu hodí," tvrdí zpěvačka Helena Vondráčková. "Chrání ho přede všemi, kteří se jí nelíbí. Má na to čich. Je to silné souznění duší." Spekuluje se dokonce o tom, že jejich vztah směřuje ke svatbě a kdo ví? Možná přijde i potomek... Kolikrát už totiž zpěvák prohlásil, že nechce skončit jako vojvoda Krok se třemi dcerami. Když už jsme v tom dějepisu, radši by vychoval Karla IV. Stejně se totiž jmenoval otec i dědeček.