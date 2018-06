Ivana pózovala s bříškem, Roman Zach utekl za synem

FOTOGRAFIE ZDE

Vedle hlavní hvězdy večera Kateřiny Neumanové, vzbudil nejvíc pozornosti zpěvák Karel Gott se svou těhotnou přítelkyní Ivanou Macháčkovou.

Jeho otcovství se probíralo po celou dobu udílení cen a moderátor Leoš Mareš si neodpustil poznámku, že pokud by se Gottovi narodil syn, byla by to první věc, v které zlatého slavíka předstihl.

Ivana ale nebyla na TýTý jedinou nastávající maminkou. Svým bříškem se přišla pochlubit také těhotná herečka Zdeňka Žádníková či fotografka Sára Saudková.

Nejoblíbenější moderátorka Jolana Voldánová přivedla svého sedmiletého syna Vojtu, který patřil k nejveselejším hostům večera. Vítěz v kategorii Osobnost soutěžních pořadů Jan Rosák se zase všem přítomným celebritám nezapomněl pochlubit půvabnými dcerami Zuzanou a Marií.

Se synem Filipem dorazila i zpěvačka Lucie Bílá. Poté, co ji v hudebních anketách drtí Aneta Langerová, bere svého synka do společnosti dost často - Filípek přece musí brzy do postele a zklamaná Lucie tak nemusí hledat výmluvu, proč se nemůže veselit na rautu.

Aneta děti zatím nemá a na vyhlašování také nedorazila, TýTý si ale nenechali ujít její kolegové ze SuperStar Tomáš Savka a Vlasta Horváth, který prozradil, že s manželkou Markétou plánují maximálně dva potomky.

Dvojnásobná maminka Linda Rybová sice přišla bez dětí, ale vzhledem k přítomnosti jejího údajného milence Romana Zacha pozornosti fotografů neunikla.

Linda si ovšem na večírku povídala jenom s kamarádkou a kolegyní ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Ivanou Jirešovou a Roman hned po skončení přímého přenosu běžel domů za svojí partnerkou Andreou a synem Prokopem.

ČTĚTE TAKÉ:

ČT a Nova si ceny TýTý rozdělily napůl