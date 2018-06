Ivana Macháčková už plánuje druhé dítě

"Skutečně odpočívat budu ale jen na pár měsíců, na podzim se k práci rozhodně vrátím," prohlásila Ivana.

Pro svou ratolest zatím s Karlem chůvu ale nehledají. Ivana si totiž myslí, že by se v prvních měsících o děťátko měla za za vydatné podpory partnera postarat jen ona sama. Rozhodně jim ale přijede pomáhat v prvních dnech po porodu její maminka, která se už na roli babičky intenzivně připravuje.

Do restaurace Solidní nejistota se s ní tento týden přišla rozloučit většina protagonistů muzikálu Tři mušketýři, včetně hudebního skladatele Michal Davida a producenta Oldřicha Lichtenberga. Ten s Ivanou opět počítá už při premiéře muzikálu o Angelice, která by měla být začátkem příštího roku. Nejde tedy o žádné loučení na dlouhou dobu.

Doma se hromadí modré dupačky

Ivana i Karel stále tvrdí, že neznají pohlaví dítěte. Ivana sice už absolvovala vyšetření ultrazvukem, ale tajemství, zda se narodí v posledním dubnovém týdnu chlapec nebo holčička, znají jenom doktoři. Jejich přátelé ale spíše očekávají následníka rodu Gottů, a tak se jim doma hromadí modré části výbavičky.

Ačkoliv se spekuluje o tom, že Karel si přeje mít syna, Ivana tvrdí, že nyní už je mu to jedno. Jedním z důvodů je i fakt, že když to tentokrát zase nevyjde a narodí se mu třetí dcera, nic zlého se nestane. "Do dvou let chci mít stejně další dítě a pochopitelně, že se stejným otcem," prohlásila zpěvákova partnerka.