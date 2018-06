Ivana Macháčková: první žena, která dovedla Gotta k oltáři

Předloni v dubnu mu porodila dceru Charlottu Ellu. V pondělí 7. ledna vztah vyvrcholil sňatkem v americkém Las Vegas a oznámením, že čekají druhé dítě.

Ivana je nyní ve čtvrtém měsíci těhotenství a Karlu Gottovi tak v polovině června přivede na svět čtvrtého potomka. Pohlaví dítěte zatím novomanželé neznají a nehodlají ho veřejnosti prozradit ani poté, co se je dozvědí.

Tajná svatba v Las Vegas

Třiatřicetinásobný zlatý a český slavík Karel Gott se s Ivanou seznámil v roce 1998 při vyhlášení výsledků ankety TýTý. Tenkrát mu ještě jeho budoucí vyvolená dala schválně špatné telefonní číslo, protože byli oba zadáni. Zpěváka to ale neodradilo a po roce spolu začali chodit. Nebyla to ale láska na první pohled. "Dlouho mě dobýval," přiznala pro MF DNES Macháčková. Zamilovanost prý přicházela postupně.

Ivana Macháčková se narodila v Opavě, kde také vystudovala střední zdravotní školu. Chtěla ale být herečkou, odmala hrála v opavském divadle a toužila jít na konzervatoř. Po neúspěchu při přijímačkách na JAMU a DAMU nakonec odjela jako au-pair na tři roky do USA. V San Francisku se také seznámila s americkým hercem Michalem Douglasem. "Pozval mě na večeři a ta se protáhla na dva krásné roky, až do mého odjezdu," tvrdí.

Po návratu působila jako asistentka zahraničních herců, kteří v ČR točili filmy, ovládá tři světové jazyky. V posledních letech dělala manažerku v pražském Divadle Broadway. Zaměstnání neopustila ani v době, kdy začala chodit s Gottem. "Nechci být jen jeho doprovod a nechci se nechat živit," komentovala to.

Kamarádi jsou v šoku

Gott, který letos v červenci oslaví 69. narozeniny, o Ivaně řekl: "Ke svému způsobu života potřebuji klidný a harmonický vztah. Vzájemnou důvěru. A Ivana je šikovná." Sama Macháčková potvrdila, že se snaží "vytvořit Karlovi při jeho pracovním vytížení tu nejpříjemnější a nejinspirativnější atmosféru".

Formanová a Karlova bigamie

Dlouholetých přítelkyň měl Gott už dříve několik, žádnou z nich si ale neodvedl k oltáři. K nejznámějším Gottovým partnerkám patřila Jitka Svobodová, jeho první delší známost, se kterou strávil druhou polovinu 80. let. Zhruba stejně dlouhou dobu strávila po Gottově boku Martina Zbořilová, nynější manželka režiséra Miloše Formana. "Zvykla jsem si žít s vědomím Karlovy bigamie... V okruhu svých kolegyň modelek jsem narazila na další Karlovy záskoky... a zpětně se divím, že vůbec stačil koncertovat a natáčet desky," napsala později Formanová v knize Skladatelka voňavého prádla. V 90. letech plnil stránky tisku Gottův vztah s Marikou Sörösovou.

"Věčný starý mládenec" nejvíc šokoval své věrné fanynky začátkem 80. let, když se dozvěděly, že má dceru. Dominiku tajil Gott před veřejností devět let, na rozdíl od druhé dcery Lucie, která se narodila v roce 1987. Žádná z nich ale nepocházela ze zpěvákova delšího vztahu. První dítě tak Karel Gott vychovává až poslední dva roky, dcera Charlotte Ella přišla na svět v dubnu 2006.

Cesta k hudbě nebyla přímá

Cesta plzeňského rodáka Gotta (narodil se 14. července 1939) k hudbě nebyla přímá. V mládí se zajímal i o výtvarné umění, a když ho nepřijali na uměleckou průmyslovku, vyučil se elektromontérem v ČKD. Veřejně zpívat začínal v osmnácti, v roce 1959 jej pak angažoval orchestr Karla Krautgartnera. Rok nato byl přijat na konzervatoř, kde studoval operní zpěv.

V roce 1963 se stal členem Divadla Semafor, už předtím prvně získal Zlatého slavíka. O rok později s bratry Štaidlovými založil divadlo Apollo, v roce 1967 ale přišla nabídka k zahraničnímu pětiměsíčnímu angažmá a zamířil do USA. Od 70. let sbíral úspěchy v Československu i zahraničí, vydával desítky desek, jeho koncerty bývaly vyprodané. Do USA se vrátil v letech 2000 a 2005 dvěma koncerty v newyorské Carnegie Hall.

Velkou část kariéry strávil Karel Gott hlavně v Německu, v zahraničí účinkoval i během normalizace. Podle svých slov ale uvažoval o emigraci a dvakrát si ji dokonce vyzkoušel. Poprvé v roce 1968, podruhé o tři roky později, pokaždé se ale vrátil a bez problémů dál koncertoval. Získal dokonce tituly zasloužilý a národní umělec.

Kromě hudby se Gott věnuje výtvarnému umění, předloni se dočkal v Jevanech u Prahy také vlastního muzea. Veřejnost ale občas známý zpěvák zaujme i jinak − nedávno třeba vzbudily pozornost jeho někdejší kontakty s představiteli českého podsvětí.