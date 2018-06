Jirešové z Ordinace zabavil dítě exekutor, teď se o něj musí dělit

Ivana Jirešová nerespektovala rozhodnutí soudu o střídavé péči, takže jí dcera byla zabavena. Záběry, kdy exekutor odtrhává dceru od její matky, nechala Jirešová zveřejnit. Holčička křičela, jakmile se jí otec jen dotkl. Volala maminku a zoufale se bránila. Otec obviňoval matku z její manipulace.

"Já za to nemůžu, já jí nic neříkám o jejím otci, to není moje vina, to je tvoje vina, takhle ji trápit," volala herečka na svého expartnera, zatímco jejich dítě zoufale plakalo.

Vyděšená holčička visela na matce jako klíště. Nakonec vyčerpaná pláčem souhlasila, že půjde s otcem. "Já se jen kouknu na sestřičku a jdu zpátky k mamince," řekla malá Sofie.

Ivana Jirešová s dcerou Sofií

Jirešová ani Höppner se k případu už nechtějí vyjadřovat. Holčičku má teď herečka už doma. Měla by ji ale každé dva týdny předat jejímu otci. Podle soudního rozhodnutí, které Jirešová porušovala, má žít dítě dva týdny u matky a dva u otce. Pokud by jeden z nich dceru po dvou týdnech nepředal, hrozí znovu soudem nařízená exekuce, která je pro dítě velmi traumatizující.

"Pro dítě to bude mít následky. Nemůžeme ale děti brát přes kopírák. Na někoho to má vliv takový, že se v důsledku bude bát vztahů, někdo se může bát mužů nebo třeba hysterických žen. Na celém tom případu je nejhorší, že se dítě stalo rukojmím rodičů. Oni se neumí domluvit a nikdy se nedomluví. Podle mé zkušenosti vím, že 80 % rodičů po rozchodu používá dítě jako nástroj manipulace. To, co ta malá řekla, bylo nejrozumnější, co tam kdo mohl říct. Ona by si zasloužila medaili a oba rodiče by měli jít na terapii o vzájemné komunikaci," řekla iDNES.cz dětská psycholožka Tamara Cenková.

Jirešová se s otcem své dcery rozešla krátce po jejím narození a brzy se provdala za zpěváka Viktora Dyka. Do tří let byla dcera v péči matky a otec, kterému se v novém manželství narodila druhá dcera, si ji občas bral k sobě. Soud pak ale nařídil střídavou péči.

Viktor Dyk a Ivana Jirešová Ondřej Höppner

Zpočátku vše probíhalo bez problémů, ale děvčátko pak prý z neznámých důvodů nechtělo k otci chodit. "Já jsem dítě předat chtěla, jen jsem respektovala jeho přání," řekla Jirešová v pořadu Soukromá dramata. Uvědomuje si, že jí za to hrozí odebrání dítěte a dokonce i vězení. Nechce ale podle svých slov svou dceru násilím nutit do něčeho, co sama nechce.