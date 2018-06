Ivana Jirešová začala válku o dceru

Ivana Jirešová ve čtvrtek na jednání do Justičního paláce přišla se svým současným partnerem, rockerem Viktorem Dykem, a s jasným názorem: jakýkoli pokus o to, aby otec dostal malou Sofii do střídavé péče, odmítá. Ani víkendové pobyty u otce jí prý jednoznačně neprospívají.

"Sofinka se svým tátou vůbec nedodržuje správnou životosprávu," vypověděla u soudu Jirešová. "Když mi ji vrací, vždy přijde s netknutým jídlem, které jsem jí přichystala. Smrdí hospodou a smaženým jídlem. Je cítit výkaly a kouřem. Dvakrát dokonce přišla počuraná, v noci zvracela a měla průjem," pokračovala herečka z Ordinace v růžové zahradě a redaktorka Harper's Bazaaru.

Tvrdě zaútočila na osobu svého expřítele. "Má poruchu osobnosti, jak mi prozradila psycholožka. Vykouří šedesát cigaret denně, hodně pil, dokonce kouří marihuanu," nenechá na něm zapřisáhlá vegetariánka nit suchou.

Ondřej Höppner bude mít možnost se k těmto obviněním vyjádřit 26. července, na kdy byl soud odročen. Už nyní však kroutí hlavou a prohlašuje, že zdaleka ne vše, co bylo řečeno, je pravda.