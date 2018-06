Ivana Jirešová z Ordinace touží po dalším dítěti

"Svěřila jsem se Sabině, že jí závidím, protože čeká druhé miminko, a že bych také moc ráda měla druhé dítě. Ale teď, i když jsem se v únoru provdala za Viktora Dyka, si to kvůli své dceři Sofince nemohu dovolit," svěřila se herečka.

Důvodů je hned několik. Jedním z nich může být fakt, že se Jirešová stále soudí s Ondřejem Höppnerem, otcem malé Sofie. A soud zatím rozhodl, že o dceru se budou starat v systému střídavé péče. "A ony jí jsou sotva čtyři roky a myslím, že to těžko snáší. Já se budu soudit dál, abych Sofii získala. A tak, i když bych velmi chtěla mít miminko, zatím to Sofince nemohu udělat. Teď se o ní musím starat a udělat všechno pro to, aby byla šťastná," tvrdí hvězda Ordinace v růžové zahradě, která se před časem stala Objevem roku.

V létě se bude stěhovat do svého domu

I přesto jsou v jejím životě šťastné chvíle. Vdala se za úspěšného zpěváka a herce a buduje s ním rodinné hnízdečko. "V létě se konečně přestěhujeme do vilky u Uhřiněvsi. Je to vlastně jen půl domečku z dvojdomku, ale mohu vyjít ven a sednout si do trávy. A protože jsem původem z malého města, tak o Prahu moc nestojím. Zatím se jezdím dívat, jak pokračuje stavba, a přemýšlím, co kam dát a jaký bude mít Sofinka pokojík," uzavírá Ivana Jirešová.