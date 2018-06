Ivana Jirešová: Na střídavé péči pozitiva nevidím

„Jsem často sama a samota mě nabíjí. Vzhledem k tomu, že jsem introvert, tak se potřebuju nabíjet doma. Extroverti se nabíjí mezi lidmi, já zase doma. Pro mě je důležité se dobře vyspat, najíst a jít třeba ráno na zahradu. Teď jsem jela ráno, když vycházelo slunce a to byl takový ten okamžik, kdy děkuji za život a za to krásno, které kolem mě je,“ říká Jirešová.

Samotu vyhledávala vždy a uznává, že se to neslučuje s povoláním herečky. „Chtěla jsem studovat dějiny umění a malovat. Tam je totiž výborné, že když člověk maluje, může být sám s tím štětcem. Moje povolání potřebuje publikum, což je proti mé povaze. Hraní před lidmi je pro mě velmi těžké a nevím, jak dlouho to vydržím. Ale na tom jevišti mám takový meditativní stav, kdy vydechnu a soustředím se jen na to, co dělám,“ říká herečka.

Čím je starší, je i klidnější a taky šťastnější. „S méně věcmi bojuji, přijímám je takové, jaké jsou a to mi dává vnitřní klid. Tím nechci říct, že nebudu bojovat proti nějakému bezpráví, když bude potřeba,“ říká.

Jako bezpráví vnímala i svůj boj o desetiletou dceru Sofii s jejím otcem Ondřejem Höppnerem. Se střídavou péčí nesouhlasila, ale nařídil ji soud. „V našem případě bohužel o žádných pozitivních dopadech střídavé péče na dítě nevím,“ prohlásila.

Kdyby mohla vrátit čas, přesně ví, jak by se v případě dcery zachovala. „Docela jednoduše bych do jedné úřední listiny napsala jiné slovo a tím bych zajistila dceři kvalitnější podmínky pro její vývoj a veselejší dětství.“

Ivana Jirešová s manželem Viktorem Dykem a dcerou Sofií

V současné době žije Jirešová už sedm let v manželství se zpěvákem Viktorem Dykem a v životě konečně nachází pokoj. „V pohádce by to bylo asi tak, že teď pomalu vycházím z podzemí a divím se, kolik krásy je na světě. Hlavu v oblacích budu mít určitě stále, jen jsem ztratila iluze o státních institucích, spravedlnosti a odvaze,“ dodává herečka, která kromě televize hraje v divadelních hrách Sex noc svatojánské v Divadle pod Palmovkou, Splašené nůžky v Kalichu nebo v Hledání ztraceného ráje v Divadle Neklid. Účinkuje také v muzikálu Mýdlový princ na pražské Broadwayi nebo v Hello Dolly v Plzni.