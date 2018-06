VIDEO: Jirešové se domácí barvení nepovedlo. Je to divné, hodnotí se

"Zvolila jsem velmi ležérní styl, mám hedvábné kalhoty, které jsou nesmírně příjemné. Stejně ležérní je i triko, které mám právě na sobě. Jela jsem asi půl hodiny autem, takže jsem chtěla mít pohodlí. Navíc je léto, což je období, kdy ráda nosím světlé oblečení. Chtěla jsem si vzít i něco tmavšího a dokonce i šaty, ale pak jsem si říkala, že by to v kočičím útulku, kde se nacházíme, vypadalo divně," líčí Ivana Jirešová, jež stejně pohodlně vybírala i obuv.

"Sandály, které mám na sobě, bych si normálně nikdy nekoupila, ale před týdnem jsem někde byla v botách z kašmíru, a protože se po prvním použití zničily, tak mi jeden muž doporučil tyhle. Ve finále jsem ráda, že mi je vybral a že jsem si nechala poradit," popisuje.

A i když je Jirešová sladěna vyloženě letně a pohodlně, nechybí ani doplňky. Jeden byl obzvlášť levný. "Kolem krku mám pašmínu, kterou jsem si vybrala v jednom muslimském městě, tedy přesněji na lodi. Z ní mám obzvlášť velkou radost, protože jsem usmlouvala dobrou cenu. Šperk, který mám na sobě, jsem si vzala teprve podruhé, není tolik okoukaný, takže ho nemůžu až tolik hodnotit, ale bez šátku by to stejně nebylo ono."

Kritická byla herečka snad jen na své vlasy. Nejenže je má delší než obvykle, ale zcela podle jejích představ nedopadlo ani poslední barvení. "Mám divnou barvu, to přiznávám. Nestihla jsem si dojít ke kadeřníkovi včas, jak jsem měla, takže jsme to dělaly s kamarádkou doma. Make-up si opět nevidím, snažila jsem se dát tvářenku i řasenku, ale to už musíte ohodnotit vy," uzavírá Ivana Jirešová.