Krize byly, zatím jsme spolu, říká Jirešová o manželství s Dykem

"Krize byly asi před rokem, kdy se do nich mediálně zapojila i jistá slečna, takže nic příjemného. Myslím, že Gábina Partyšová by o tom mohla vyprávět. S Viktorem jsme spolu a uvidíme, jestli nám to půjde i dál. Ono v životě platí, že člověk si nemůže být jistý ničím," řekla iDNES.cz Ivana Jirešová.

Ivana Jirešová s dcerou a Viktor Dyk u koní v Kamenici.

S manželem a dcerou Sofií se naposledy objevila v Kamenici, kam si přišla osedlat koně spolu s kolegyněmi ze seriálů Ordinace v růžové zahradě a Ulice.

"Každý vztah je o kompromisech, a čím jsem starší, tím víc věcí mi dochází, neboť člověk vidí daleko víc souvislostí. Než udělám nějaké zásadní rozhodnutí, ať je jakkoliv negativní, vždycky o něm přemýšlím. Jsem prostě mnohem opatrnější," objasňuje dál Jirešová a naznačuje, že i přes údajnou nevěru zůstává v jejím srdci stále stejný muž.

"Jsem Rak, takže hodnota vztahu je u mě vždycky hluboká. Občas nechápu holky, které se s někým rozejdou a za měsíc přijdou s tím, že mají nový vztah. Takhle to u mě nikdy nefungovalo. Novou lásku jsem hledala roky. Je to o tom, jak člověk hluboce cítí."

Ivana Jirešová je již osmým rokem tváří nejúspěšnějšího českého seriálu Ordinace na Nově. Seriálovou Lucii začala hrát v době, kdy její vlastní dceři bylo pouhých šest měsíců. "Vidím to na Sofii, které je teď osm let. Jsem ale za roli Lucie vděčná. Je to příjemná a hezká práce," tvrdí Jirešová, jež se na druhou stranu zařadila po bok hereček proslavených jedinou rolí. Této nálepky by se ráda zbavila.

"Už se mi zřejmě stalo, že jsem se do povědomí lidí dostala jen na základě jedné role, což je někdy na škodu. Nemám možnost si zkusit práci na jiných projektech. A i když mi práce na Ordinaci maximálně vyhovuje, věřím, že přijdou i jiné nabídky," doplňuje herečka.

Patricie Solaříková jezdí na koních téměř profesionálně. Berenika Kohoutová a dcera Ivany Jirešové Sofie Herečka Malvína Pachlová navazuje první kontakty s koněm.

Koně si v Kamenici osedlaly i herečky Berenika Kohoutová, Malvína Pachlová či Patricie Solaříková.