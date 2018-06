Jirešová kvůli střídavé péči neví, jestli její dcera chodí do školy

Přestože se herečce soudem nařízená péče příliš nezamlouvá, zatím nemůže nic dělat. Těší se však, až bude dcera opět u ní a všechno si poví. Prozatím doufá, že do školy vůbec chodí.

"Bohužel jsem ještě dceru neviděla, protože ji mám ve střídavé péči. Uvidím ji až teď v neděli. Moc se na ni těším a jsem zvědavá, jak jí to ve škole jde, v jaké lavici sedí a s kým sedí," říká herečka.

Sama by se do školy klidně také vrátila. Původně totiž chtěla být kunsthistoričkou, nakonec ale dala přednost herectví. Jen by už nerada dělala zkoušky.

"Vždycky jsem chtěla jít pořádně studovat Dějiny umění. To mě hodně zajímalo, protože jsem vyrůstala v Písku mezi umělci, sochaři a malíři a také bych chtěla studovat jazyky. Pořádně se naučit anglicky a francouzsky. A pak by mě samozřejmě bavilo cestovat, ale na to člověk potřebuje znát ty jazyky," prohlásila Jirešová, která se přišla podívat na oslavu narozenin luxusního pražského hotelu Le Palais.

Po pracovní stránce je v současné době na roztrhání. Kromě toho, že nadále hraje v Ordinaci v růžové zahradě, čekají ji i další projekty.

"Na co se hodně těším, je muzikál Nine, který budu zkoušet s orchestrem v Plzni. Budu hrát jednu z žen režiséra Felliniho a zrovna tu, která dostává tu největší čočku. Ale zas až tak mi to nevadí, protože z hlediska role je tam opravdu co hrát," dodala Jirešová.