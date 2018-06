Gottová po premiéře v muzikálu: Ostudu jsem snad Karlovi neudělala

„Splnila jsem si sen z dětství, to je pravda. Jsem dojatá. Mám z toho krásný pocit. Samozřejmě, že vím o chybách, které jsem tam udělala, ale celkově myslím, že snad jsem manželovi ostudu neudělala,“ prohlásila Gottová, které v hledišti držel palce právě manžel a pár přátel.

„Splnila si tímto muzikálovým debutem svůj velký sen a prožívala to velmi intenzivně, což můžu dosvědčit právě já. Mám z toho radost. Bylo na ní vidět, že napětí, které bylo předtím, z ní spadlo. Byla vidět spokojenost,“ řekl Karel Gott s tím, že manželce žádné rady nedával, protože chtěl, aby zůstala svá.

Gottová se na muzikál intenzivně připravovala dva měsíce a zkoušela každý den. Díky generálkám už neměla takovou obrovskou trému, nervózní ale byla.

„Spadla ze mě nervozita, ale my už jsme pár představení před premiérou hráli. Pro mě bylo úplně nejhorší stát poprvé při generálkách před lidmi. Potom už to nebylo tak strašné. Ale přece jenom, je premiéra a vím, že tady je spousta novinářů, ta nervozita byla znát,“ prozradila Gottová.

Její dvě dcery Nelly a Charlotte, které hrají v jiných muzikálech, maminku při premiéře neviděly. „Je pravda, že holčičky sem moc neberu. Nechci, aby to viděly. Není to představení vhodné pro děti a mohly by mít z toho špatné sny,“ dodala moderátorka.

Kromě Ivany Gottové v muzikálu hrají také Jan Cina, Michaela Nosková, Monika Absolonová, Ilona Csáková, Lukáš Langmajer nebo Natálie Grossová.