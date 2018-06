Ivana Gottová míří na Primu, bude moderovat pořad o celebritách

Ivana Gottová Čtyřiatřicetiletá Ivana Gottová se narodila v Opavě, vystudovala střední zdravotní školu. Poté, co se jí nepodařilo dostat se na obor herectví, odjela na tři roky do USA, kde pracovala jako au-pair. Po návratu působila jako osobní asistentka zahraničních herců, kteří v Česku točili filmy, či jako PR manažerka Divadla Broadway. S Karlem Gottem je již deset let, před ním měla dvouletou známost s Michaelem Douglasem.