Ivana Gottová chodí na kurzy vaření, zajímá se o makrobiotiku

"Karel po mně zpočátku vařit nevyžadoval a chodili jsme na jídlo do restaurací. Když jsem ale byla těhotná, tak už se mi nikam chodit nechtělo a tak jsem se hodně rozvařila. Do restaurací jsme chodit přestali," vypráví Gottová.

Dnes ji zajímá především italská, indická a thajská kuchyně a dělá vše proto, aby se v ní zdokonalila. Proto také navštívila spolu se svojí kamarádkou Ilonou Csákovou a dalšími kamarádkami ze světa showbyznysu kurz vaření Shahafa Shabtaye.

"Můj manžel mě pozval do restaurace SaSaZu na večeři k narozeninám a tak nám tady zachutnalo, že když jsem se dozvěděla, že tady probíhají kurzy vaření, okamžitě jsem nás s kamarádkou Ilonou Csákovou přihlásila. Miluji asijskou kuchyni, ta je moje nejoblíbenější. Teď se ale zajímám i o makrobiotiku," prozrazuje Gottová.

Její manžel má rád téměř všechno, její dcerky milují, jak prý samy pokaždé odpovídají, masíčko s rýží. Doma ale vaří hlavně Ivana, Karel se k plotně postaví minimálně. To už na Bertramce možná častěji vařila rodinná kamarádka, zpěvačka Ilona Csáková.

"Vzpomínám třeba, jak jsem na Bertramce vařila cuketu s těstovinami. Mimochodem bych ale Ivance chtěla doporučit, aby to s tou makrobiotikou tolik nepřeháněla. Já to totiž jednou takhle přehnala a skončila jsem na pohotovosti. Rozhodně jsem jí ale vděčná, že mě do kurzu vaření vzala, myslím, že jsem zdatná kuchařka, ale samozřejmě se taky ráda něčemu přiučím," dodává Csáková.

VIP kurz vaření v čele s Ivanou Gottovou

Spolu s Gottovou a Csákovou se recepty asijské kuchyně učila například Marta Jandová, Martina Jandová, Jana Adamcová nebo Michaela Kuklová. Na příští lekci by měl přijít i Karel Gott.