Ivana Gottová čeká třetí dítě? Nejsem sebevrah, vyvrací spekulace

Zpráva o možném třetím těhotenství Gottové se nese českým showbyznysem již několik dnů. Pokud se slavný pár nechce s touto novinou záměrně chlubit, nebylo by to poprvé. V přísném utajení proběhla i letošní svatba Gottových v Las Vegas.



Ivana a Karel Gottovi a jejich letošní svatba v Las Vegas

Mistr tím překvapil nejen samotné fanoušky, ale i své kolegy. "Oznámili mi to sms zprávou, asi ji rozesílali všem. Je to dobrý nápad a musím Karla pochválit, je zase originální," uvedla na začátku roku zpěvačka Jitka Zelenková.

Podobně reagoval na Gottovu svatbu i Petr Janda. "Překvapil mě, nenapadlo by mě to, ani jsem nevěděl, že jsou v Las Vegas."



Čtvrtá dcera Karla Gotta Nelly Sofie

Ivana a Karel Gottovi tvoří pár od roku 1999. Spolu vychovávají dvě dcery, dvouletou Charlottu Ellu a sedmiměsíční Nellu Sofii.

"Já jsem se těšil na holčičku. Poté, co dva roky mám jenom radost z mé Charlottky, tak jsem si tak zvykl na lásku k malé holčičce, že jsem rád, že je to zase holčička," komentoval tehdy narození čtvrté dcery devětašedesátiletý Karel Gott, který má z předchozích vztahů dospělé dcery Dominiku a Lucii a netají se tím, že by se rád dočkal ještě syna.