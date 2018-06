Ivana Chýlková prchla i se synem Jáchymem

"Dotočila jsem s režisérkou Andrejkou Sedláčkovou film, který má pracovní název Utajené známosti. Takže jsem měla měsíc celkem zápřah, ale teď asi čtrnáct dní netočím, tedy mám relativně volno. Už jenom hraji," řekla Ivana Chýlková těsně před odchodem.



O zesnulém režiséru Rážovi se vyjádřila velmi mile: "Choval se ke mně jako k dceři. Třeba když jsem s ním točila pohádku Stín, byla jsem asi měsíc po porodu a on zařídil všechno to zázemí, co k tomu patří. Byl ohromně ohleduplný. Tak bych si představovala, že by to mělo být. Bohužel jsem s ním moc věcí nenatočila, což mne mrzí."