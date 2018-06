Ivana Chýlková: Občas jsem také střapatá, mastná a smrdím

Trendy podle make-up artisty Maxima Poulina

U trendů pro léto 2013 jsou důležité rty. Můžete použít všechny světlé barvy - červenou, růžovou, oranžovou. Světlá rtěnka dodá obličeji okouzlující, elegantní, romantický a sexy ženský vzhled, i když máte třeba unavené oči a nemáte moc času na make-up. Velké, černé, tmavé, kouřové oči už nejsou v módě. Inspirací jsou 70. léta. Můžete použít opět světlé barvy, pokud jste se nerozhodly pro světlé rty. Trendy jsou nachová, zelená nebo oranžově broskvová barva. Ta je velmi překvapující, protože běžně se oranžové stíny moc nepoužívají. Je to ale správná volba, protože tato barva rozzáří oční bělmo a je perfektní pro modré, zelené, ale také hnědé oči. Pokud jde o obočí, in je přírodní vzhled - velké a husté obočí. Nerozděluji make-up na denní a večerní. Žena by se měla hlavně cítit šťastná. Některé mají radši více šminek, jiné téměř žádné. Někdy si ženy koupí rudou rtěnku, ale schovávají si ji jen na Vánoce nebo tak podobně. Když se ale v pondělí ráno vydáte do Paříže, samozřejmě tam potkáte ženy s červenými rty a na vysokých podpatcích. Takže, rozjasněte si den barvami!