Jsem žena bez veselých příhod, tvrdí o sobě Ivana Chýlková

Film Chata na prodej se natáčel v chatové oblasti kousek od Prahy, takže herci si mohli večer odskočit do divadla. Ivana Chýlková, která hraje hlavní postavu, prohlásila, že z natáčení s kolegy nemá žádnou veselou historku.

„Ne, nemám. Já jsem žena bez veselých příhod. Patřím k těm, co se po natáčení těší domů,“ řekla na Impulsu.

Nakonec alespoň zavzpomínala na „trable“ kolegyně Terezy Voříškové.

„Ona hraje kus filmu v medvědí kůži a tím, že se začínalo točit v babím létě, bylo jí docela horko. Tak jsme se jí posmívali. Potom se počasí překulilo, ochladilo se, a tak jsme jí potom toho medvěda záviděli. Hodně jsme lítali po lese, tak to jsme se aspoň zahřáli. Když se točilo v chalupě, tak nás tam bylo hodně, někdy 15 nebo 30, a to jsme si šlapali po hlavách,“ řekla.

„Film je to moc pěkný. Stojí za to, abyste ho viděli a mohli si potom říct: To my máme lepší chatu a lepší rodinu,“ žertovala herečka a prozradila, že původní název filmu byl jiný. „Původně se film měl jmenovat Sešlost. A ten název měl v sobě několik poloh. Jako sešlost rodinná, ale taky sešlost věková, u různých postav. Vztahová. Ale to se tvůrcům zdálo moc intelektuální.“

Kromě Ivany Chýlkové a Terezy Voříškové v novém filmu hrají David Vávra, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský, Michael Pitthan, Václav Kopta, Zuzana Kronerová či Ester Geislerová.