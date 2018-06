Ivana Christová chce najít nový domov v Praze

Její dcera Danielka nádherně maluje, hraje na klavír, chodí do tanečního kroužku a věnuje se folklóru. "Je velmi šikovná a nadaná, nevím, po kom to dítě má," zasmála se Ivana.



Jako správná maminka často Danielku navštěvuje ve škole. "Učím její spolužáky dětské písničky, které jsem se sama naučila v dětství, v pěveckém souboru Prešovčatá," řekla Christová.



Pokud jde o modeling, daří se prý bývalé Miss velmi dobře. Fotí pro kalendáře, zabývá se i reklamou. Mnoho času jí však na tyto aktivity nezůstává. Proč? "Začínám se teď věnovat velmi výrazně hudbě. Pracuji na nové desce, která by měla vyjít začátkem roku 2003," prozradila Christová.



Zatím žije bez partnera. "Na chlapy nemám čas. Tento styl práce, když se věnuje člověk kariéře, má prostě dopad na soukromý život," zamyslela se Ivana. S lehkým nádechem pesimismu pak podotkla: "Uzavřela bych to takhle - člověk nemůže mít všechno."

Král Valachů Bolek Polívka s královnou krásy Ivanou Christovou a její manažerkou Luciou Hajdu. Miss z roku 1989 - Ivana Christová

První novodobou miss dodnes mnozí považují za nejkrásnější. Vypracovala se na uznávanou modelku. Ivana Christová