Ivan Vyskočil: rozvod s Anife? Blbost!

Ivan Vyskočil se na představení muzikálu Miluju tě, ale... v nově vzniklém divadle Komorní Fidlovačka, skutečně objevil opět bez Anife. Doprovázely ho dvě dívky - jeho dcera, která jakoby vypadla z oka exmanželce Ivaně Andrlové, a sestra jeho ženy Anife. Ale dohady o rozvodu zcela popřel.

"Já totiž všechny ty drby, které teď byly o mně napsány, vůbec nečtu. Jen se občas od někoho dozvím, jaký jsem proutník a že mě Anife opustí, nebo zase já ji, ale všechno je úplně jinak. Náš rozvod je naprostá blbost. Ty drby pro mne mi vůbec nepřipadají zajímavé, ještě by snad někdo chtěl, abych je četl? To je jako když člověk přijde k doktorovi a hned se tam dozví, že má nějakou nemoc. Když nejde, zůstává alespoň ještě na nějakou chvíli zdravý," říká Vyskočil.

Zdá se, že Ivan Vyskočil je už nad věcí. Nic si nepřipouští a všechno bere s úsměvem. "Mám díky Bohu šťastnou povahu, všechno, co se kolem mne děje, dobře snáším. Jak to hrozné počasí, tak různé skandály, které se vytvářejí kolem Anife. Co si vůbec mohu víc přát?" ptá se s úsměvem.