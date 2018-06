Ivan Pilip očekává přírůstek do rodiny

Zatím Pilipovi nevědí, zda to bude holčička, nebo kluk. "Vzhledem k tomu, že máme doma kluka a dvě holčičky, nepovažujeme to za tak podstatné. Přiznám se ale, že já bych mírně upřednosťoval chlapečka, protože by si měl syn s kým hrát. Doma by to bylo s dětmi dva na dvě a já bych měl spojence, abych nebyl jako teď se synem jen mezi samými ženskými," usmál se poslanec.

Paradoxně však mají Pilipovi vymyšlené jméno pro holčičku. "Byla by to Julie, o jménu chlapce ještě přemýšlíme," uvedl poslanec.

Další dítě manželé Pilipovi neplánují. "I když teď ministr Vladimír Špidla rozdává dětské přídavky, měli bychom se zamyslet," zasmál se poslanec za Unii svobody, která nesouhlasí s tím, aby rodinné přídavky dostávaly rodiny bez ohledu na výši rodinných příjmů.