Ivan Mládek předvedl spořádaný život, na křest vzal ženu, syna i vnučky

Ivan Mládek čelil v posledních měsících spekulacím, které se velmi intimně dotýkaly jeho soukromí. Kvůli údajnému poměru s kolegyní z kapely se měl rozvádět s manželkou Evou.

Na křtu desky Jožin z bažin a dalších 80 písní, která vychází u příležitosti muzikantových sedmdesátin, ale spekulace přinejmenším rozprášil dobrým tahem. Na oslavu pozval celou rodinu, kromě manželky i syna a jeho dvě dcery. "Mluvím jen o práci, na soukromí se ani neptejte," zdůraznil novinářům Ivan Mládek, který zakázal rozhovory i své ženě.

Ivan Mládek

Syn Štěpán ale mlčenlivostí vázán nebyl. O otci se rozpovídal s chutí. "Nikdy jsem si nepřipouštěl, že je táta úspěšný a známý. Žije se s ním celkem normálně. Je trochu výstřední a v životě chaotický, ale to souvisí spíš s jeho povahou než tím, že je známý," vysvětlil muzikantův syn, který slavného otce pochválil za jeho výchovu.

"Jako otec je mírný, s občasnými sklony k jednorázovému vychovávání. Ale táta je to hodný a pozorný, i když byl často pryč. Nikdy jsme spolu neměli problémy, rozumíme si," dodal Štěpán Mládek, jehož otcovy hudební vlohy zcela minuly a talent raději vložil do studií práv. Nyní je advokát.

Diamantovou desku Ivana Mládka slavil i kmotr Luděk Sobota

Nové trojalbum Ivana Mládka je prý osobním výběrem repertoáru rozděleného do tří částí: na písně, které hudebník umí nazpaměť, na ty, které si matně pamatuje, a na sestavu skladeb, o kterých už ani netuší, zda jsou vůbec jeho.

Mezi hvězdnými hosty nechyběl kromě Mládkových kamarádů z kapely i Luděk Sobota s manželkou či Felix Slováček s Dagmar Patrasovou, kteří kolegovi popřáli především hodně zdraví, přestože si jeho jubileum prakticky nepřipouštějí. "To, že Ivanovi letos bude sedmdesát, je nepravda. Základní omyl," říká o Mládkovi Slováček. "Je to člověk obdařený neuvěřitelným talentem vymyslet na každý motiv a každé slovo slogan, kterým rozradostní. Takový talent má málokdo."

Ivanu Mládkovi přáli i Felix Slováček a Dagmar Patrasová Ivan Mládek na křtu bilančního trojalba Jožin z bažin a dalších 80 písní

Ani samotný oslavenec si blížící se sedmdesátku nepřipouští, leč přiznává, že jistý odpočinek plánuje. "Zatím nic neudeřilo, cítím se dobře, i když odcházím do částečného starobního důchodu. Nebudu už chodit do rozhlasu ani do televize, ani nebudu poskytovat velké rozhovory. Tím, že jsou média velmi exponovaná, tudíž bych dělal radost i těm, kteří mě nesnášejí, se omezím pouze na vystupování a psaní knížek. To ocení jen fanoušek, kterého to baví," dodal Ivan Mládek.