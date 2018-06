Ivan Langer se stal profesionální chůvou

"Žárlím na svoji manželku Markétu. V této fázi po narození dítěte je role otce zcela odstrčena do pozadí. Všechno, co děťátko potřebuje, totiž zajištuje maminka. Žena ale tvrdí, že jsem prý profesionální chůva. Několikrát se totiž stalo, že když Petra plakala a nebyla k utišení, zklidnila se u mě v náručí. Ke svému úžasu jsem rovněž zjistil, že perfektně usíná, když jí u postýlky zpívám ukolébavky. Popěvky jsou výsledkem naprosté improvizace. Skládám je totiž až při uspávání," prozradil Ivan Langer.

Politik pečlivě sleduje reakce dcery na okolí. Netrpělivě především čekal na její první úsměv. "Pozorovat malého tvorečka je opravdu báječné. Teď se to dostává do další fáze a z malého bezmocného zvířátka se začíná stávat člověk, který reaguje na podněty. Vedeme teď s manželkou spor o to, na koho se dcerka poprvé usmála. Já tvrdím, že na mě při uspávání. Manželka je ale přesvědčena, že Petra ji obdařila úsměvem při krmení," svěřil se politik.

Ivan Langer se na první dítě i na otcovství velmi těšil. Po narození Petrušky jeho straniční kolegové tvrdí, že prošel dokonalou proměnou. "Mám intenzivní pocit, že jsem se po narození miminka velmi změnil. Všimlo si toho kupodivu i moje okolí. Kolegové říkají, že se teď mnohem častěji usmívám a jsem prý dokonce klidnější," přiznal se místopředseda sněmovny.

Po prázdninách se maličká Petra Langrová poprvé podívá do ciziny. Cestovat bude se svou maminkou Markétou k moři. "Dcerka asi vyjede do zahraničí poprvé na podzim. Chci ji i s manželkou poslat v září do Řecka za naší švagrovou, která tam žije. Koupání v moři i pobyt na sluníčku jim určitě velmi prospějí," usmál se Ivan Langer.