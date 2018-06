Ivan Langer přemýšlí o mateřské dovolené

Langrova manželka nese jeho působení ve vysoké politice velmi těžce. Jako místopředseda sněmovny musí často reprezentovat parlament na nejrůznějších recepcích a slavnostních akcích.

"Manželce především vadí tyto oficiality a zásadně se jich nechce zúčastňovat. Ze strany některých lidí už setkala i s projevy závisti a zášti. Introvert se z ní zatím nestal, ale je ostražitější vůči svému okolí než dřív," prohlásil Ivan Langer.

S občasnou nevraživostí vůči své osobě se už místopředseda sněmovny naučil vyrovnávat, ale tvrdí, že občas to není jednoduché. " Několikrát se stali terčem útoků moji příbuzní, například moje maminka. Člověka to bolí a zraňuje, ale politik se musí naučit i tyto věci překonávat. Nechci a nebudu se s nikým soudit, protože tím bych autory nejrůznějších pomluv povýšil na svoji úroveň. Ale s některými lidmi bych si to rád vyřídil z očí do očí, nejraději v boxerském ringu," usmál se Ivan Langer.

Dodal, že v žádném případě nemíní zůstat v politice do důchodového věku. Velmi intenzívně se sice připravuje na funci ministra vnitra, ale je připraven vysokou politiku opustit prakticky kdykoliv. "Myslím, že na to by měl být připraven jakýkoliv politik. V případě, že odejdu z politické scény, se budu živit jako právník. Už teď působím jako koncipient v olomoucké advokátní kanceláři a sbírám zkušenosti."