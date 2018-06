Ivan Langer je v sedmém nebi

Politik se přiznal, že poté, co jeho první potomek přišel na svět o několik týdnů dříve, rychle změnil své priority. Vysokou politiku nyní vystřídala příprava dupaček, plenek a dětských pudrů. "Musel jsem zrušit nasmlouvané předvolební mítinky a zrovna jsem dokončil montáž postýlky. Miminko má teď v mém životě přednost, aleza několik dní se samozřejmě začnu věnovat svým povinnostem naplno. Je nádherné přivítat na svět vlastní dítě. Dnes žijeme ve světě mobilních telefonů a počítačů a mně nad zázrakem zrození zůstává rozum stát. Příroda je prostě neopakovatelná a dokonalá," řekl Langer. Zdraví dcery a manželky zapil tříletým sauvignonem.Na sklonku loňského roku rozepsal knihu Deník prvorodícího muže. Dílko bude mít pětadvacet kapitol a čtyřiadvacet z nich napsal politik během jediné noci. "Napadlo mě to v noci z 30. na 31. prosince. Povídali jsme si o dětech s maminkou mé manželky. Večer jsem si sedl k počítači a celou noc jsem psal. Je to shrnutí pocitů, které muž v těchto okamžicích prožívá. Čeká mě jen poslední kapitola," prozradil Ivan Langer.Politik se na rodičovskou roli připravoval velmi dlouho a zodpovědně. Spolu s blížícím se narozením první dcery si prý uvědomil spoustu věcí. "Člověku proběhne hlavou ledacos. Třeba, že poprvé jedinečně prožívá narození svého prvního dítěte. Až přijdou další, bude to úžasné, ale už to bude trochu jiné. Velmi intenzivní jsou ipocity odpovědnosti, jíž se už nikdy nemůžu zbavit. Ty zůstanou v rodičích vlastně na doživotí," zamyslel se Ivan Langer.