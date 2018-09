Ruský herec chce rozvod. Jeho o 60 let mladší žena s ním odmítá sex

Herec se chce nechat rozvést, aby si mohl užívat s mladší přítelkyní Julií Kičemasovou (27). Krasko se chlubí, že mají krásný vztah a navíc nová partnerka ví, „kde se ho má správně dotýkat“. Jeho nynější manželka se prý sexu s ním vyhýbá.

„Od samého počátku našeho manželství jsme spolu skoro vůbec nespali, protože moje žena neustále nechtěla otěhotnět. Dítě je důkazem lásky, každý manželský pár by měl mít dítě,“ řekl.

Hercova milenka se do něj zamilovala, když ho viděla hrát v divadle.„Několik měsíců jsem se chodila dívat, jak Ivan v divadle hraje. Setkali jsme se a začali se bavit. Pak se mě jednou zeptal, jestli bychom šli na rande,“ prozradila Julia, která se domnívá, že bude pro herce perfektní manželkou.

„Je to tak sexy! Vím, kde a jak se ho správně dotýkat. Když jsem se ho poprvé dotkla, reagoval, jako by neměl sex už 10 let. Chci být jeho novou manželkou, chci s ním mít děti. Budu s tímto neuvěřitelným mužem,“ dodala.

Hercova manželka Natalia se však rozvádět nechce. Tvrdí, že svého muže miluje i přesto, že s ním odmítá intimnosti.

Ruský herec Ivan Krasko byl už třikrát ženatý, z předchozích vztahů má šest dětí a je už trojnásobným dědečkem. Ale sám pořád chce ještě dalšího potomka.