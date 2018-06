Ivan Král: Do Prahy jezdím málo, všichni mi už zemřeli

Když vás člověk vidí, hned je mu jasné, že žijete v cizině. Jak se vůbec ve svých pětašedesáti cítíte?

Jsem už starší a říkám si, že snad i rozumnější. A doufám, že jsem. Mám obrovskou radost ze života a děkuju bohu, že mě sem poslal. Děkuju za to, že jsem se narodil i za to, jak se teď cítím. Přiletěl jsem do Prahy a cítím se jako doma. Není to žádný kýč, je to fakt.

S rodiči jste emigroval do Ameriky v šedesátých letech. Máte v Česku ještě příbuzné?

Mně hodně lidí zemřelo, takže nemám až takový důvod sem jezdit, ale kdykoliv sem přijedu na pár dní, tak je to příjemný.

A když sem přijedete, cítíte nejistotu, nebo si opravdu připadáte jako doma?

Poprvé, když jsem sem přijížděl v třiadevadesátém, tak jsem byl nesvůj. Pořád jsem cítil nějaký tlak, jako že sem nepatřím, nebo že po mně půjde KGB. Ale teď je to výborné. Včera jsme se se Cindy procházeli a bylo fajn vědět, kudy jít, že jsem se za rohem narodil, je to děsně příjemný. A zase si říkám, díkybohu že ta přehrada mezi východem a západem spadla a že člověk sem může jezdit.

Myslíte si, že se česká společnost posouvá dobrým směrem?

To je komplikovaná otázka, to je na hodiny. Říkám si, že jako národ jsme to neměli lehké vzhledem k tomu, čím jsme si prošli. Zrovna čtu výbornou knihu mezi dvěma válkami. Mapuje, co se tady dělo kulturně, kdo se tady proplétal, od Picassa přes Mánese, když začínal. A jak na to spadla druhá válka, pak Rusové. Takže jednou odpovědí to neumím říct, kam se národ posunul. To Havel by to vysvětlil bezvadně.

Jste tu hlavně kvůli křtu nové formace Všichni svatí, kterou tvoří zkušení muzikanti jako Jan Dvořák, Marek Čmejla nebo Petr Franc. Proč jste vsadil právě na ně?

Oni se se mnou spojili asi před rokem, přáli si, abych jim dal dohromady písničky, které mi poslali. Souhlasil jsem, protože se mi songy líbily svou melodií, něco jsem jim poslal i já, takže to bylo fajn. A když mi napsali, že dělají křest, tak jsem si řekl, proč nepřijet. My jsme dobrý kámoši, oni jsou to kluci, kterým nejde o slávu, ale o potěšení. Všichni mají svou práci a já jsem tady, protože jsem si je oblíbil.