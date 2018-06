Prachař a Potměšil na premiéře Bony a klid 2 chyběli, zato přišel Jonák

Jsme světoví, začali jsme křísit legendy. Jenže na to nemáme ani peníze, ani nápady. Pokračování vekslácké balady 80....

Jan Potměšil: Když mi chtěli lidé po nehodě pomáhat, byl jsem protivný

Letos to bude pětadvacet let, kdy Jan Potměšil (48) po autohavárii přestal chodit. Zároveň se vrátil do kin ve své...