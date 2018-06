Rodině se má hudba moc nelíbí, až na moji ženu, říká Ivan Hlas

Po úspěchu muzikálu Šakalí léta jezdil Ivan Hlas s kapelou koncertní turné po celé republice. Vyprodávali haly a také Lucernu, kam přišlo tři a půl tisíce lidí, což je vysoko nad normu. Přestože by mohl úspěch Ivana Hlase převálcovat, ve své rodině má dobré „uzemňovače“, jak jim v nadsázce říká.

„Pozval jsem do Lucerny rodiče, aby viděli, že se mi to povedlo. Po koncertě, kdy byli lidi fakt nadšení, tak mi tatínek řekl: ‚To je hrozné. Takový rachot, hluk. A ty vlasy co máš!‘ Člověk potřebuje zůstat nohama pevně na zemi,“ míní Ivan Hlas.

Účes mu zkritizovala také jeho tetička. „Na festivalu Vyšehraní teď byla moje teta, které je 85 let. Když jsem za ní po koncertě zašel, říkala: ‚Teda takhle hezky jsem tě ještě neslyšela. Ale ty vlasy bys měl alespoň o 10 centimetrů zkrátit!’ Tak na ni dám a asi to trochu šmiknu,“ prozradil.

Přestože se jeho děti věnují muzice a mají své kapely, velkými fanoušky tátových písniček nejsou.

„Myslím, že znají věci, které dělám. Mám čtyři děti. Ale ty mladší to moc nebaví. To je docela logické. Také jsem neposlouchal hudbu svých rodičů. Mám štěstí, že jsem 34 let s manželkou Kateřinou, a ta si pouští moji poslední desku v autě. A není to z povinnosti,“ řekl s tím, že jeho potomci se hudbě profesionálně nejspíš věnovat nebudou.

„Děti hrají poloprofesionálně a fakt dobře. Když ale doma viděly občas, že člověk je na vrcholu, ale pak se zase jde dolů, tak to asi nechtějí dělat na plné pecky.“

Ivan Hlas je podruhé ženatý, má čtyři děti a je už několikanásobným dědečkem. „Z prvního manželství mám dceru a od ní osmnáctiletou vnučku. Pak mám vnoučka Davídka od první dcery s Kateřinou, tomu je 15 let. Vnoučkovi Kryštofovi od nejstaršího syna je devět neděl. Od dcery Magdalenky se má Lujzička narodit začátkem července. Těším se, protože z nich vychovám malé indiány,“ dodal.