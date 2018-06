Ivan Hlas se po revoluci nechal zavřít do léčebny, i když nemusel

„Přišla ta revoluce a já jsem si říkal, že se musíme všichni změnit. Tak jsem se rozhodl, ale opravdu dobrovolně, že půjdu do protialkoholní léčebny,“ vzpomíná Ivan Hlas v pořadu 13. komnata.

Jít dobrovolně na léčení ovšem nebylo tak snadné. Aby se do léčebny vůbec dostal, musel být nejdřív na záchytce. „Tak jsem se nechal zavřít na záchytku, kde jsem nikdy nebyl, protože to nebylo potřeba,“ říká Hlas.

Dohodl se s kamarády, že se budou všichni čistit pro novou dobu, ale jeho kroky na léčení nikdo z nich nenásledoval. Hlas posléze odešel na vlastní žádost a od té doby s alkoholem problém nemá.

Podle přátel závislý nikdy nebyl. „Hlava to potřebovala, játra to nepotřebovaly,“ říká o jeho pobytu v léčebně kamarád Lumír Tuček.

Neznamená to ovšem, že by nepil přes míru. V 80. letech, která byla podle něj příšernou dobou v kultuře i společnosti, utíkal ke svým kamarádům. „Stačilo potkat pár kamarádů a problém byl na světě. Prioritou bylo, že ti lidi se rádi viděli a chtěli spolu strávit čas. On se nikdy neopíjel sám, vždycky tam byli ti kamarádi. Nebo se ta parta druhý den vyměnila za jinou partu a ta zase za jinou partu,“ popsala jeho manželka Kateřina, která mu v té době dokonce sbalila kufr. Nakonec s ním těžké chvíle přečkala a jejich vztah vydržel silný dosud.

Kromě alkoholové závislosti promluvil Ivan Hlas ve 13. komnatě, kterou Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin, také o nelehkém dospívání s autoritativním otcem a ztrátě svého prvního dítěte.