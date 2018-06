VIDEO: Mám hrozně nízké sebevědomí, přiznala Iva Pazderková

„Že mi to někdy jde, se potvrzuje až zpětnou vazbou. Proto to pořád zkouším, abych si to pořád dokazovala. Protože mám hrozně nízké sebevědomí a potřebuji důkazy o tom, že to má smysl, když to dělám. To je tak. To není, že bych to věděla,“ prohlásila herečka, moderátorka, bavička a také textařka v jedné osobě.

Pazderkové stačilo devět měsíců na to, aby se na nástroj naučila hrát a vydala album (více o křtu zde). Navíc už chystá další desku. Ukulele si nemůže vynachválit.

„Ten zvuk mám moc ráda. On se používá v alternativní hudbě ve světě docela často. Je nesmírně zábavné a zároveň dramatické. Ukulele je hrozně variabilní,“ prohlásila.

Herečka také prozradila, že se zklidnila a místo večírků a pařby dává přednost sportu.

„Už nepařím, nekouřím. Já sportuji. Teď jsem měla velmi dlouhou pauzu. Ale dělám ping pong, tenis, běhám a jezdím na kole. Svištím v tomhle. To je nejlepší,“ dodala Pazderková, která v neděli na ukulele zahraje také v primácké TGM: Talkshow Geni a Míši.