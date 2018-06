Iva Pazderková promluvila o své panické poruše a braní antidepresiv

„Řada lidí trpí panickými poruchami, u mě to začalo v osmnácti letech. Je to záchvatové onemocnění, kdy máte pocit, že umřete – silné bušení srdce, pocení, omdlívání, brnění rukou,“ popisuje Pazderková.

„Tehdy jsem vůbec nevěděla, co to je. Prošla jsem všechny doktory a až v zoufalství jsem zavolala na psychiatrii. Paní doktorka mi řekla, že už jsem tam dávno měla být. Léčí se to normálně standardními antidepresivy,“ dodává.

Ze svých depresí nedělá žádné drama. Považuje depresi za civilizační chorobu a vnímá i změnu k lepšímu v přístupu lidí k této nemoci. I dnes si ale podle ní mnozí myslí, že antidepresiva jsou sedativa, což je nesmysl.

„Ty prášky instantně neovlivní vůbec nic. Musíte je jistou dobu brát, aby se váš mozek opět naučil vyrábět serotonin, který se vám nedostává, když máte deprese. Je to zkrátka lék, který nemá vedlejší účinky,“ vysvětluje Pazderková s tím, že by se lidé rozhodně za jejich užívání neměli stydět.