Iva Pazderková: Když je mi nejhůř, zajedu za svou funkční rodinou

Začala jste pracovat pro Linku bezpečí. Jakou v ní plníte funkci?

Plním prachobyčejnou funkci patronky Linky bezpečí, konkrétně tématu týrání dětí. Byla jsem oslovena a moc ráda jsem tu nabídku přijala, protože Linka bezpečí je ve své funkci nenahraditelná.

Už jste se někdy obracela na podobnou linku s vlastním problémem?

Na Linku bezpečí konkrétně ne, ale jinak ano. Když jsem byla menší, takové možnosti nebyly, nebyly mobily ani informace, ale jako dospělá jsem využila linky pomoci pro dospělé a myslím si, že kdybych jako dítě takovou možnost měla, tak bych ji použila.



A byly to z dnešního pohledu malichernosti?

Vůbec ne, byla to trápení, která se týkala dítěte a rodičů, to jsou osobní věci, které bych nerada nějak rozebírala. Ta závažnost je samozřejmě těžko posouditelná, vždycky ten největší problém je ten, který člověk sám má. Nicméně si myslím, že když dítě volá i kvůli prkotině, tak je to strašně důležité, protože ví, že může zase zavolat, až se bude dít něco závažnějšího.

Přišla jste někdy do styku s rodinou, kde by se otázka týrání dětí řešila?

Ano, řešila jsem to dokonce s jednou organizací. Byly to náznaky týrání dětí, které byly v mém bezprostředním okolí. Bohužel jsem byla nucena to řešit. Dopadlo to relativně dobře, ta pomoc je vždycky účinná. A i když děti nejsou odebrány, tak preventivní účinek je jasný. Týrání dětí je podle mě absolutní projev největší lidské slabosti.

Kde je ta vaše „linka bezpečí“?

Jaj, to mám doma v Brně u našich a u ségry. Tohle je velká výhoda nás, co máme tu funkční rodinu. Leckdy stačí telefon a vědomí že mám možnost kdykoliv přijet a absolutně cokoliv říct. Takže když je nějaká krize, tak si voláme, a když je možnost, tak přijedu. Mám v tomto směru obrovské požehnání.

Takže vaše vnitřní dítě se umí vždycky ozvat?

Ano, přesně. Já chci být furt dítě.

Iva Pazderková se kromě hraní věnuje i hudbě, nyní koncertuje s albem UKULALA

Mluvíme spolu na festivalu v Karlových Varech, jste tu jen pracovně?

Právě že ano. Jednou jsem přijela, zase odjela a zase se kvůli práci vrátila, ale opět jen na den. Kdyby byla možnost, tak jen korzuju, piju prameny, jenom chodím na filmy a jím nezdravé věci.

Na čem nyní pracujete?

To nejdůležitější je, že dotáčíme seriál Neviditelní a od 14. července si z domácí Fidlovačky odskočím na hostování do Karlína do Addams Family. Premiéra bude na podzim. A pak samozřejmě koncertuji v rámci své desky Ukulala. Jeden koncert bude na ukulele festivalu v Kuněticích nebo na berounském festivalu a pak v Teplicích.

Takže dovolená nehrozí?

Prázdniny jsou jasné, dovolená nula. Tudíž můj jediný odpočinek jsou výběhy a sportovní aktivity, když si na ně chviličku najdu.