Iva Pazderková pokřtila knihu, která je prý podvod

Herečka si svými příspěvky do knihy tak trochu splnila svůj sen z mladších let. Jak ale sebekriticky přiznává, příspěvek do knihy jí moc práce nedal. "Já jsem už od mládí psala, ale neměla jsem tu trpělivost, takže jsem si nikdy nemyslela, že se to stane realitou. Nicméně je to tak trochu podvod, protože já tu mám jen přepsané některé svoje výstupy. Ta knížka je spíš dílem kolegů, kteří jsou naprosto geniální a strašně vtipní," vychvalovala Pazderková své kolegy z představení Komici s.r.o.



Iva Pazderková a Petr Čtvrtníček

I když celý národ má Ivu Pazderkovou zafixovanou jako "blbou blondýnu" z pořadu Na stojáka nebo z reklamy na jogurt, herečka zvládá i seriózní role a už několik let účinkuje v divadle Na Fidlovačce. Nikdy však nečekala, že ji proslaví až role hloupé blondýny. "Ne, nikdy mě to nenapadlo, stejně jako mě nikdy nenapadlo, že jednou budu dělat stand-up show. Samozřejmě jsem si představovala, že mě národ bude znát jako charakterní dramatickou herečku," smála se Pazderková.

Přestože svojí stand-up show už jednou provždy zřejmě získala nálepku blbé blondýny, má herečka největší podporu v rodičích. "Rodiče jsou na mě pyšní, ale že by se se mnou někde vychloubali, to určitě ne, oni takoví nejsou. Je hezký od nich slyšet, že ze mě mají radost, proto to koneckonců člověk dělá," přiznala Pazderková a zároveň dodala, že nejvíc ji baví reakce okolí.

"Nejhezčí reakce jsou, když na mě lidé divně koukají, když na ně normálně promluvím. Jsou překvapení, že vím, jak se jmenuju, že se umím najíst, že si sama dojdu na WC. To je moc příjemný," vtipkovala Pazderková.

S její rolí je smířený i přítel Jiří Racek, se kterým se Pazderková setkává na prknech divadla Na Fidlovačce. Přesto je ale rád, že doma blbou blondýnu nemá. "On mě zná už šest let a myslím si, že to snáší v pohodě, alespoň se tak tváří. "Myslím si, že blbou blondýnu by si doma rozhodně nepřál, o tom jsem přesvědčená," tvrdila Pazderková, která už má za sebou jedno nevydařené manželství. V současném vztahu je ale šťastná. "Přišlo to jako blesk z čistého nebe a jsem spokojená," prozradila na závěr.