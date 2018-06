Iva Pazderková: Odchod Töpfera z našeho divadla jsem vnímala pozitivně

"Tomáš Töpfer postavil s Eliškou Balzerovou neskutečně krásné, funkční divadlo. Ale bylo cítit, že se chce posunout dál," řekla Iva Pazderková v rozhovoru s duem Těžkej Pokondr na Frekvenci 1.

Töpfer z Fidlovačky odešel šéfovat do Divadla na Vinohradech a Balzerová se stala ředitelkou.

"Tu změnu jsem vnímala velmi pozitivně, on si s sebou vzal i Juraje Deáka, do té doby našeho uměleckého šéfa. Oni už měli jiné ambice a myslím, že už to bylo znát nějakou dobu. Současný umělecký šéf je opravdu poklad a Eliška Balzerová by pro to divadlo dýchala. To je ten rozdíl, že nemá myšlenky jinde," dodala.

Eliška Balzerová a Tomáš Töpfer

Iva Pazderková je stále pro mnohé známá jako blbá blondýna a tahle škatulka jí vůbec nevadí. "Ten šuplík je do jisté míry pohodlný. O změně barvy vlasů jsem uvažovala mnohokrát, ale ne pro to, abych se zbavila postavy blbé blondýny. Já už jsem bruneta byla. Byla jsem i rusovláska, modrovláska, zelenovláska i černovláska. K blond jsem se dostala až ve svých třiadvaceti letech," prozradila.

Sama však neví, jak to s jejím přihlouplým alter egem bude dál. Pořad Na stojáka se přesunul z HBO do České televize, ale není to zřejmě změna k lepšímu. "Uvidíme, jestli se vůbec bude točit dál. Teď máme pauzu," řekla Pazderková.

S kolegy z Na stojáka se ale sejde 22. května v Brně na Megashow komiků, kde vytvoří rekord. Bude to totiž poprvé po devadesáti letech, od dob legendární pražské Červené sedmy, kdy vystoupí na jednom pódiu dohromady sedm komiků. Kromě Ivy Pazderkové to bude hvězda Frekvence 1 Ruda z Ostravy, populární bavič Miloš Knor, Tydýt z reklamy Lukáš Pavlásek, kouzelník Richard Nedvěd, herec Marek Daniel a Karel Hynek.