Iva Pazderková má šedomodré vlasy, příteli to připadá přehnané

„Koukala jsem se, co se různě po světě nosí, a zrovna tohle mi padlo do očí. Je to šedomodrá a je to tak naschvál,“ řekla k novému účesu Pazderková. „Žádnou barvu nepreferuji, tak to na mě asi přišlo. Za to mé modré období může vlastně přítel, protože jsem od něj dostala batůžek v této barvě. On je muž, který má vkus. Ale když jsem přišla s modrou barvou vlasů domů, tak řekl: To už je snad trochu moc, ne?“ prozradila.

Pazderková je v oblékání odvážná a patří mezi nepřehlédnutelné dámy českého showbyznysu. Doma ale prý takový extrém není a schovává se raději do vnitřního světa. Nikdy neměla přehnané sebevědomí a v dětství dokonce trpěla mindráky.

„Jako malá jsem měla problém s tím, že jsem pihatá, mám malé žluté zuby a zapadlé malé oči. A vlastně s tím mám problém dodnes, ale už jsem se naučila líčit, tak je to lepší,“ směje se Pazderková.

Spokojená sama se sebou začala být až po třicítce. „Začala jsem se mít ráda asi před třemi lety. Je mi 35, tak to trvalo, ale řekla jsem si, že to není zas tak hrozné, jak vypadám nebo jak se chovám, a má práce spoustu lidí zajímá, tak se mám celkem ráda. Nějaké výhrady tam jsou stále, ale už to není taková sebedestrukční nálada,“ říká herečka, jež si své kdysi nenáviděné pihy nechala vyšetřit a všechny nabádá, aby nepodcenili prevenci.