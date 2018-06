Iva Pazderková: Biologické hodiny mi mlátí hlasitě do hlavy

"To je možná dobře, že to okolí neslyší, ale mně to někdy mlátí do hlavy tak hlasitě, že neslyším vlastního slova," řekla Pazderková o svých biologických hodinách v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.

Nijak ale nehodlá tlačit na pilu. "Určitě bych chtěla děti. Ale myslím, že to vyžaduje čas, musí to být tak nějak přirozeně. Věřím, že čas ještě mám," řekla třiatřicetiletá herečka.

Už dva roky je ve šťastném vztahu s kytaristou Josefem Štěpánkem, který vystupuje mimo jiné v kapele Xindla X. Nebrání se ani další svatbě, i když jí první manželství nevyšlo.

Hned po studiích se provdala za o 19 let staršího herce Luboše Veselého, který si vzal její příjmení. "Nechal si to příjmení, protože už existoval v branži jeden jeho jmenovec, tak to bylo z praktických důvodů. Teď mi to není úplně příjemné, myslím, že po rozvodu se to mělo změnit zpátky, ale čert to vem. My jsme přátelé," řekla Iva Pazderková.