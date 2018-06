VIDEO: Kolegové z pražského rádia jsou pár navzdory dítěti a manželovi

"Pokaždé, když jsem začínal pracovat s nějakou partnerkou někde v práci, tak první, co chlapa napadne, jestli by mohl s tou ženskou bejt. U Ivy mě to napadlo prakticky okamžitě," přiznává Vojta Efler, kterého posluchači rádia City znají i z divadla a televize. Například v Ordinaci v růžové zahradě 2 hraje svérázného vyšetřovatele.

Iva Lecká je stále úsměv od ucha k uchu. S Vojtou Eflerem (vzadu) je spojuje i stejný humor.

"Jsme dlouholetí přátelé a v životě se občas stává, že to přeroste v něco víc. Musím ale říct, že žádná tragédie se v mém osobním životě nekoná," doplňuje Iva Lecká, která se kromě moderování věnuje i psaní. Aktuálně jí vyšla třetí publikace s názvem Dámská jízda s Milanem.

Čekalo by se, že jejich přátelství přerostlo ve vztah přirozeně, aniž by trpěla nějaká třetí strana. Úplně to tak nebylo. Lecká je aktuálně podruhé vdaná a s manželem vychovává téměř tříletého syna.

"Jednou je to nahoře, jednou dole, člověk se s tím musí vypořádat a já si myslím, že to zvládáme všichni tři," vysvětluje s tím, že s úředním manželem dokázali společný život ukončit bez větších problémů. Hlavně proto, že se všechny zúčastněné strany důvěrně znají.



Iva Lecká nedávno pokřtila svou třetí knihu Dámská jízda s Milanem. Hvězdnou kmotrou byla Dana Batulková.

"Po tolika letech práce jsem si už bez ní ten život nedokázal představit. Mně to přišlo tak strašně přirozené, vyplynulo to ze situace, která právě byla," líčí dál Efler, který podle svých slov prožívá to, po čem vždycky toužil.

A bude v případě Ivy Lecké i třetí svatba, která položí základy její čtvrté knize? "To byste se museli zeptat mojí maminky, která by na to odpověděla, že nikdy. Já odpovím úplně jinak. Kdysi jsem četla o jedné prvorepublikové herečce, která se vdávala pětkrát a strašně ji to bavilo. Já netvrdím, že je to zábava, ale proti vdávání nic nemám," uzavírá moderátorka.