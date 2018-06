Iva Kubelková vybírala nejkrásnější dívku léta

V olomouckém hotelu Flora se konal již třináctý ročník celorepublikového finále soutěže Miss Léto. Moderátor Leoš Mareš uváděl akci již popáté. "Dřív tu byl Petr Rychlý a taky Vladimír Čech, ale jak jsem to dostal já, už se mě jen tak nezbaví," vtipkoval Mareš, který se s takovým přístupem může i v budoucnu těšit na neustále rostoucí konto.

Jedna z finalistek uvedla jako přání, aby uspěla v modelingu a inkasovala až milion korun za přehlídku. Leoš Mareš jí však poradil něco jiného. "Jó holka, to bys musela dělat moderátorku," usmál se populární moderátor. Mareš je sice zvyklý inkasovat až sto tisíc, ale na milion za večer ještě stále čeká.

Rychlý: Byl to přehmat…

Herec a bavič Petr Rychlý soutěž Miss Léto v minulosti dvakrát uváděl. Letos usedl v porotě a patřičně si to užíval. Od některých dívek se dokonce snažil zjistit čísla jejich pokojů. Rychlý seděl vedle miss Jany Doleželové, a tak není divu, že byl ženskou krásou skutečně rozhozen. O přestávce dokonce vlétl na dámské toalety! Velmi rychle se však vzpamatoval a přeběhl "vedle". "Byl to přehmat," řekl s úsměvem Rychlý.

Vím, o čem to je

Miss ČR Jana Doleželová seděla za stolem poroty sice klidně, ale chvílemi vzpomínala na notnou dávku nervozity, která ji před lety doprovázela přímo na jevišti. "Soutěžila jsem tady před čtyřmi lety a stejně jako Miss ČR jsem i tady vyhrála," zavzpomínala Jana Doleželová. I když nespěchala do Prahy, z večírku se rychle vytratila. "Jsem teď pár dnů v Brně, protože tam točím film," stihla říct půvabná miss a začínající herečka (- více zde), než se za ní zavřely dveře hotelu.

O nové miss léto rozhodovala také zkušená modelka Iva Kubelková. "Dívky byly moc pěkné a zvládly to perfektně, navíc to byla jedna z mála akcí, kde jsem se od začátku do konce bavila, samozřejmě i díky Leošovi Marešovi," vysekla poklonu soutěži i moderátorovi Iva Kubelková.

A které krásky porotu nakonec nejvíc okouzlily? Miss Léto 2007 se stala osmnáctiletá Kateřina Kubačková z Horního Těrlicka. Na druhém místě skončila devatenáctiletá Barbora Záňová z Chrastu u Chrudimi a květinovou korunku druhé vicemiss si odnesla dvacetiletá Martina Trnková z Františkových Lázní.