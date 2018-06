Půldenní úklid domácnosti je jako pořádné fitko, říká Iva Kubelková

Jste opálená, plná energie. Byla jste ještě relaxovat v zahraničí?

S partnerem jsme si chtěli dopřát podzimní dovolenou, abychom si odpočinuli. Musím se přiznat, že tentokrát jsme nechali děti doma. Bylo to krásné. Vřele doporučuji v každém vztahu jednou za čas si udělat prostor a vyjet někam ve dvou.

Nestýskalo se vám po dcerách?

Byl to trošku nezvyk, pár dní jsem děti neustále hledala a říkala si: „Tady by se holkám líbilo a tady by se holkám taky líbilo.“ Je to ale pro váš život potřeba si mentálně odpočinout od dětí. Logistika matky bývá doma i na dovolené s dětmi velmi náročná. Krásně jsem si odpočinula a po návratu se hned vrhla do pracovních povinností.

Jaká jste máma?

Já jsem, co se týče výchovy, ten generál, přísnější element. Jsem detailista a ráda mám věci perfektní. Vím, že tato má vlastnost může být velmi destruktivní, proto se snažím být vůči dětem více tolerantní. Partner je spíše ten mírnější, což je dobře. Sama se od něj inspiruji a kolikrát se divím, jak v klidu jdou věci řešit.

Říkáte, že jste detailista. Je tomu tak i v domácnosti?

Ano. Je tomu tak nejen ve výbavě, ale mám ráda doma čisto a pořádek. I dcery zapojuji do domácích prací, což je dle mého základ mít voňavou a uklizenou domácnost. S vysavačem mám hlavní roli v domácnosti já, děvčata utírají prach, uklízejí si pokojíček. Partner je úžasný a nemá problém pomoct i v úklidu. Vycházíme si vzájemně vstříc, i co se týká práce. Uklizený prostor, kde žijeme, je pro nás důležitý i z ohledu na nemoci. Jsem alergik, mám to po svém tatínkovi a po mě to zdědila mladší dcera.

Takový domácí úklid není špatný i pro udržení dokonalé postavy, nebo chodíte cvičit?

Já opravdu nemám čas chodit do fitka. Všechny ženy jistě potvrdí, že když si dají doma půldenní úklid domácnosti, tak je to pořádné fitko. Nic se ale nemá přehánět.

Focení kalendáře se ujal fotograf Matúš Toth



Aktuálně fotíte kalendář a začal vám i nový ročník České Miss. Musíte být teď v jednom kole.

To jsem. Aktuálně začaly castingy a hledáme mladé nadějné dívky, které by se staly osobnostmi a mohly by skrz svou krásu realizovat různé projekty. Čeká nás mnoho věcí a hodně mě to zaměstnává. Jsem však za to moc ráda.

Jste patronkou soutěže krásy. Stala jste se dívkám i jakousi druhou mámou, za kterou si jdou pro radu?

Dívky chodí pro radu, ale nejdříve všemu přechází jejich ostych. Stydí se mě oslovit. Když pak poznají, že mi mohou říci, co potřebují, mám snahu je poslouchat a poradit. Snažím se děvčata vždy připravit a rozhodně jim nic nevnucovat. Chci, aby věděla, zda je to přesně to, co chtějí v životě dělat. Svým dcerám to říkám už teď. Ale jako každý rodič vím, že si děti vše nakonec udělají po svém a vy jim můžete horem dolem radit. Což je myslím v pořádku. Sama jsem velmi ráda, když mi dcera hodnotí mou práci.

Vaše starší dceři Natálce je už 10 let. Má modelingové ambice?

Když bude pevně rozhodnutá, že by šla nějakým směrem, určitě ji budu podporovat. Teď začínám mít problém v tom, že Natálka má nohu jen o číslo a půl menší než mám já. Začínám si tedy své boty chránit vlastním tělem. Je to parádnice. Delší dobu ji však baví zpěv a hraje na kytaru. Nikam ji netlačím a už vůbec ne do modelingu. To, že někdo má nějaké dispozice, se v tomto případě pozná až kolem patnáctého roku. Je důležité si nic neplánovat, ani si nevysnít. Než jí bude patnáct, může se její tělo hodně změnit. Nerada bych, aby byla pak zklamaná.