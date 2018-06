Iva Kubelková raut ocenila, ale filmy neviděla!

"Musím se trochu rebelsky přiznat, že jsem ani jeden z těch filmů neviděla," usmívá se devětadvacetiletá Iva. "Já spíš fandím tomu vegetariánskému rautu. Ale tím, že jsem ani jediný film neviděla, jsem alespoň zůstala po celou dobu objektivní. Já spíš než filmy oceňuji jednotlivé herce a z těch mám nejradši Janu Krausovou. Zbytek už jsem nechala na akademii."

KDO SE RADUJE Z ČESKÉHO LVA

Přestože nemá čas chodit na filmy do kina, někdy si je alespoň půjčí domů. "To znají snad všechny maminky dvouletých dětí, že na kulturu není absolutně žádný čas. Kromě toho mi to přijde z mého pohledu i trochu sobecké, nechat holčičku doma a jít si do kina. Teď hodně sledujeme s Natálkou pohádky, hlavně Krtečka, ten u nás vede. Toho už znám nazpaměť. Chtělo by to asi změnit repertoár," zauvažovala Iva.

Život bez masa

Modelka se na Českém lvu objevila v doprovodu svého partnera, podnikatele George Jiraska. Ten už je vegetariánem třicet let, zatímco Iva teprve pátou sezónu. O to víc je ochotná bezmasou kuchyni maximálně propagovat: "Nejen, že maso je podle mne nezdravé, ale považuju za špatné podporovat zabíjení zvířat," říká Iva Kubelková. Jejím tipem je sója, kterou se naučila připravovat nejrůznějším způsobem tak, že je na talíři od masa k nerozeznání.