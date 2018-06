Kubelková přiletěla na mejdan vrtulníkem, její partner létal v tunelu

Pětatřicetiletá Iva Kubelková se na party v Skydive areně ukázala se svým o jedenáct let starším přítelem Ladislavem Doležalem, se kterým žije už deset let.

"Ivu miluji, je skvělý člověk, má skvělý smysl pro humor," prohlásil partner moderátorky, který si vyzkoušel létání v tunelu. "Byl to fakt zážitek, užil jsem si to."

Ladislav Doležal a Iva Kubelková

Moderátorka létání v tunelu a simulaci volného pádu už kdysi absolvovala, a tak tentokrát do toho nešla. "Už jsem větrný tunel v minulosti vyzkoušela, byl to super zážitek, dneska ale jsem do této zábavy nešla, ale chystáme se sem i s dětmi," řekla Kubelková.

Kromě moderátorky dorazili do Letňan také Eliška Bučková s partnerem Václavem Noidem Bártou, Olga Lounová nebo Lejla Abbasová. Během večera, kde se podávaly drinky z vodky oceněné v Cannes, vystoupila i slovenská zpěvačka Mista, která představila nový klip Cash out.

"Vystoupení jsem si fakt užila, jen do tunelu mě nikdo nedostane, všech adrenalinových věcí se tak trošku bojím," uvedla Mista, které přezdívají slovenská Lady Gaga.