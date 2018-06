Iva Kubelková porodila dceru Karolínku

Pohlaví dítěte před veřejností tajila do poslední možné chvíle a mluvila v šifrách. "Splnilo se mi to, co jsem si potají přála," řekla iDNES.cz Kubelková před několika dny. Už teď je jisté, že si přála vychovávat dvě holčičky.

Poslední rozhovor, který Iva médiím poskytla před porodem, patřil sobotnímu vysílání Rádia Impuls. Iva se svěřila, že už je čas, aby porodila. "Je to předporodní období, které má svoje kouzlo a určitě je to jistým způsobem únava, protože vás všechno bolí a tlačí, ale myslím, že je to krásné," uvedla.

Iva Kubelková s kočárkem, ve kterém bude vozit malou Karolínku

Iva se netají tím, že je zapřisáhlou vegetariánkou, a podle toho také vypadala její strava během těhotenství. "Už když jsem byla těhotná s prvním dítětem, tak jsem byla vegetariánka. A neměla jsem žádný zdravotní problém. Jím jen ryby a ani teď, ve druhém těhotenství, maso rozhodně jíst nebudu. I když jsou tací, kteří mě varují, abych to nedělala," svěřila se moderátorka a modelka.

Iva Kubelková s partnerem Georgem Jiraskem, se kterým má už dvě dcery

Otcem dítěte je Ivin dlouholetý partner Georg Jirasek. O svatbě zatím pár nepřemýšlí.