Iva Kubelková: Po šestinedělí zmizím

„Chtěla jsem oboje ve veselých barvách. S pokojíčkem nebyl problém, je vymalován oranžovo-žlutě a převažuje dřevo, takže působí teple. Ale vybrat kočárek podle mých představ byl velký problém. Praktický kočár s přenosným vnitřkem, ze kterého se dají udělat golfové hole, se ve veselých barvách asi nevyrábí. Nakonec mám tedy neutrální, pískově-modrý,“ říká Kubelková, která jméno otce tají.

Rodit bude sice v Čechách, ale hned po šestinedělí, které stráví ve svém pražském bytě, se chystá vycestovat i s miminkem na delší dobu do zahraničí, kde žije její partner. Kubelková ho chce skrývat, dokud to půjde. „Oběma nám to takhle vyhovuje a doufám, že se všichni časem smíří s tím, že chci oddělovat práci od soukromí, a zájem o mého partnera opadne. Bříško samozřejmě schovat nemůžu, ale to ostatní si nechám pro sebe. Od osmnácti let jsem byla kvůli svým vztahům pořád sledována médii a nechybí mi to. A jestli někdo začne říkat, že tatínek neexistuje, což se taky může stát, tak si bude vymýšlet. Otce dítěte mám!“ směje se modelka, jejímiž předchozími partnery byli sportovci Jaromír Jágr a Martin Koloc.

Mateřství chce Iva Kubelková zvládnout sama, a tak alespoň prozatím prohlašuje, že nebude zneužívat pomoci babiček. Radost z vnoučete jim však neodepře. „Nebudu zase tak daleko od Čech, návštěvy jsou možné. Ale nerada bych, aby zaváněly filmy, kdy se babičky nahrnou do domu a chtějí všechno organizovat. Moje mamka je v tomhle naštěstí v pohodě. Neradí mi formou: já jsem nejchytřejší,“ říká Kubelková, která zatím pracovní povinnosti, jež se týkají například jejího působení v Divadle Františka Ringo Čecha, moderování či modelingu, hází za hlavu. „Nějakou práci na příští rok sice už mám, ale v současné době ji řeším pouze teoreticky. Hlavně se chci postarat o dítě,“ prohlašuje.