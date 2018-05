Neznám podobného chlapa, jako je ten můj, chlubí se Iva Kubelková

Často svou tvář propojujete nejen s charitativními projekty, ale i s komerčními akcemi. Co je pro vás rozhodující, abyste nabídku přijala?

Je příjemné vůbec být osloven, jelikož si vážím zájmu, který o mne je. Navíc stát se tváří něčeho, co lidem poskytuje nějaké služby a do jisté míry třeba i nabízí možnost strávení volného času, je pro mě krásné. Pokud to takto vnímám a vím, že je to spojení s kvalitou, proč do toho nejít?

Chodíte často do obchodního centra nakupovat?

S holčičkami máme dny, kdy počasí není úplně pěkné, a tak si vyrazíme do nákupního centra a spojíme tak příjemné s užitečným. Nakoupíme, co je potřeba, i co potřeba vůbec není. Samozřejmě zajdeme i do kina, dáme si nějaký dobrý oběd.

Děláte si s holkami takový ten shopaholic den?

Moc rády jsme spolu na nákupech. Já mám úžasně tolerantního a trpělivého partnera, on to s námi rád absolvuje. Vždycky se někde posadí, vyřídí si potřebné e-maily a telefony, nebo si vezme knížku a čeká na nás. Prostě jsme spolu, a tak nějak to s námi sdílí, což je hezké, že to umí. Neznám podobného chlapa.

Kromě toho, že se občas předvedete coby modelka, hrajete a moderujete, tak jste i šansoniérka.

Já jsem zažila krásné období s jazzovou kapelou, se kterou jsme vystupovali. Dělali jsme jazzové covery. Bylo to pro mě poučné a výborné, ale přiznám se, že jsem za celou tu dobu tak trošičku dozrála ke stavu, kdy jsem si říkala, že toužím po nějaké vlastní výpovědi. Vydala jsem se vlastní cestou, z čehož mám obrovskou radost. Dokázala jsem se spojit s úžasným producentem, kterého ještě nebudu prozrazovat. Jsme teď ve fázi, že si tak nějak v tichosti tvoříme desku, kterou bychom rádi do konce roku vydali.

A prozradíte aspoň, co to bude?

Nebudou to šansony. Myslím, že dnešní muzika má přesahy a mísí žánry. Bude to takové jazz-rockovo-popové. Jsem z toho nadšená. Už dnes vím, že to bude pecka. Že jsem dostala tu šanci a producent mi udělá celé album, je pro mě obrovská čest.

Kdo dělá hudbu a kdo texty?

Hudbu dělá on, protože to je podle mě jeden z našich nejlepších skladatelů a muzikantů. Já dělám texty. Takže je to taková kombinace nás obou.

Říká se, že umělec nejlépe tvoří, když prožívá hraniční situace, má nešťastné období, je takzvaně dole. Jak tvoříte vy, když máte tak nádherný život?

To mě pobavilo. Mám v životě svoje nahoře a svoje dole. Člověk musí to svoje dole využít k tomu, aby tam byl co nejméně. Je to takové zvláštní. K životu to patří, ale je důležité, co si z toho člověk vezme. Všechno bych chtěla dát do textů, aby v nich bylo i hledání a poznávání sebe sama a vlastní podstaty. Ale zároveň chci i texty o čistých radostech v životě, jako je tanec a láska, která má tisíce podob a různých forem. Byla bych ráda, kdyby se to všechno objevilo na desce.