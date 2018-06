Iva Kubelková: odhalené bříško jí nesluší

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Na herečce a cestovatelce Janě Paulové je vidět, že nerada tráví čas u zrcadla, ale zároveň chce vypadat dobře. Vybírá si proto osvědčené kombinace, jako je sněhobílá košile a dobře padnoucí džíny. K tomu elegantní boty ladící se slušivými brýlemi stejné barvy a může vyrazit téměř kamkoliv!

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Kráska Iva Kubelková, která má v povolání rovnou tři M (modelka, moderátorka, matka), se po hodně dlouhé době objevila na veřejnosti v kalhotách. V nošení tohoto svršku už ale trochu vyšla ze cviku. Iva má perfektní postavu, úzký střih podle letošních trendů si tak samozřejmě může dovolit. Co se ale nesmí stát žádné ženě, je čouhající bříško z moc krátkého topu a k tomu "neposlušný" pásek. Iva by se mohla zkusit inspirovat anglickou módou a obléci si tričko s prodlouženou délkou. K šedým "rourám" a sexy jehlám inspirovaným fetish módou by bylo super!

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Moderátorka Lucie Borhyová předvedla hezkou hru jarních barev. Chytře neexperimentovala s odstíny, ale navrstvila na sebe více bílých a žlutých kousků oblečení. Určitě chválím ladící kabelku, co bych ale změnila je barva kalhot. Chtělo by to o pár odstínů tmavší, aby model vypadal od pasu dolů elegantněji. Bílé boty k moc světlým džínám působí trošku lacině.

KOMU TO NEJVÍC SLUŠÍ?

HLASUJTE ZDE!