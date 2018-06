Kubelková o vztahu se starším partnerem: svatba ještě nebude!

14:20 , aktualizováno 14:20

Pětatřicetiletá moderátorka Iva Kubelková si své soukromí přísně střeží. Pro svého o jedenáct let staršího partnera prý vymyslela pseudonym Ladislav Doležal. Přestože spolu žijí už několik let a mají dvě děti, tmavovláska se do svatebních šatů zatím oblékat nebude.