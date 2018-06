Kubelková o moderování Top Staru: Kdyby to byl bulvár, nevzala bych to

"Nemyslím si, že je to hodně bulvární. Je to lifestylový magazín, který, aspoň co já jsem viděla, je velmi pozitivní. Všichni z toho vycházejí velmi hezky. Je to o tom, co kdo umí, co kdo dělá. Nikdo se do ničeho nenutí, mluví se s lidmi, kteří chtějí mluvit o věcech, o kterých se jim chce mluvit," říká Kubelková, která sama své soukromí střeží a média pro jejího o jedenáct let staršího přítele vymyslela pseudonym (více čtěte zde).

Georg Jirasek a Iva Kubelková

Šestatřicetiletá maminka dvou dětí dosud moderovala odpolední pořad pro ženy Sama doma v České televizi a nebylo pro ni snadné ho opustit.

"To bylo pro mě to největší rozhodování. Pokud člověk vstupuje do takového formátu, který je vysílán v primetimu (hlavní vysílací čas - pozn. red.) a je hodně sledovaný a je to taková výkladní skříň té televize, tak člověk logicky nemůže být na jiné televizi tak často, jako jsem byla v pořadu Sama doma čtyřikrát do týdne," říká Kubelková, která měla na rozhodnutí pouhý týden.

Od srpna se tak stala novou moderátorkou pořadu o celebritách, který moderovala v minulosti Gábina Partyšová a před ní Mahulena Bočanová.

Gábina Partyšová

Partyšovou z pořadu vyhodili. Už delší dobu si stěžovala na to, že nemá prostor být sama sebou. Prosadila si nové studio, takže na rozdíl od Bočanové u moderování neležela, ale ani to jí nestačilo. "Musím říct, že mi ta studiová práce trochu svazovala ruce i nohy, jsem větší živel a potřebuju být mezi lidma," řekla po vyhazovu Partyšová. Už předtím si ale stěžovala, že jí vedení neumožnilo moderovat pořad s větší nadsázkou a nadhledem.